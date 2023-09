EHC Königsbrunn reist für ersten Test zum EV Füssen

Am kommenden Freitag wird der EHC Königsbrunn ins Ostallgäu reisen, um in einem ersten Test gegen den traditionsreichen EV Füssen anzutreten.

Der Oberliga-Verein sorgte vor Saisonbeginn für Schlagzeilen, als ihm zunächst die Lizenz verweigert wurde. Doch dank des Engagements von Verein, Fans und Sponsoren konnten innerhalb kürzester Zeit 70.000€ gesammelt werden, um einen Abstieg in die Ungewissheit zu verhindern. Somit wird der EV Füssen auch in diesem Jahr Oberliga-Eishockey bieten können und startet gemeinsam mit dem EHC in die Testspielphase.

Im Tor der Füssener steht übrigens Benedikt Hötzinger, der Sohn von Michael Hötzinger, der in den 80er Jahren für den TSV Königsbrunn spielte und dessen Schlagschuss gefürchtet war. Eine interessante Verbindung zwischen den beiden Vereinen.

Neu im Kader der Ostallgäuer ist der 28-jährige Kanadier Philippe Bureau-Blais, der viel Erfahrung mitbringt und unter anderem in der zweiten französischen Liga gespielt hat. Dort wurde er mehrfach ins All-Star Team gewählt und zweimal als torgefährlichster Verteidiger der Liga ausgezeichnet. Auch der 30-jährige Finne Eetu-Ville Arkiomaa verstärkt den Sturm des EV Füssen. Er wechselte aus Höchstädt zum Verein und erzielte dort zuletzt beeindruckende 65 Scorerpunkte in 49 Spielen.

Die dritte Kontingentspielerstelle im Kader belegt der 25-jährige US-Amerikaner Bauer Neudecker, der bereits seit der letzten Saison für den EV Füssen spielt. In seiner ersten Saison konnte er in 53 Spielen insgesamt 69 Scorerpunkte erzielen und wird somit eine große Herausforderung für die Königsbrunner Defensive darstellen.

Zudem stürmt mit Anton Zimmer ein ehemaliger Königsbrunner in den Reihen der Ostallgäuer. In der Saison 2019/20 spielte er noch