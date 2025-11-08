Ehc Königsbrunn Siegt Klar Gegen Klostersee

Der EHC Königsbrunn hat nach der Niederlage in Peißenberg eindrucksvoll zurückgeschlagen. Im Heimspiel gegen den EHC Klostersee feierten die Brunnenstädter in der Pharmpur Eisarena einen deutlichen 6:2-Erfolg. Entscheidend waren dabei vor allem die Special Teams – fünf der sechs Treffer erzielte Königsbrunn in Überzahl.

Von Beginn an agierte die Mannschaft von Trainer Bobby Linke mit hohem Tempo und Disziplin. Schon das erste Powerplay in der sechsten Minute brachte den Führungstreffer durch Niklas Länger, der den Puck sehenswert ins obere Eck jagte. Nur wenig später legte Anton Egle in Überzahl nach, ehe Marco Sternheimer mit einem energischen Solo auf 3:0 erhöhte.

Klostersee kämpft sich zurück

Nach der klaren Führung schaltete Königsbrunn im zweiten Drittel etwas zurück, und die Gäste nutzten ihre Chancen. Nicolai Quinlan verkürzte in der 32. Minute, ein verdeckter Schuss von der blauen Linie brachte Klostersee kurz vor der zweiten Pause sogar auf 3:2 heran.

Doch im Schlussabschnitt drehte der EHC erneut auf. Wieder war es Sternheimer, der in Überzahl zum 4:2 traf, bevor Hayden Trupp nur eine Minute später das 5:2 nachlegte. Den Schlusspunkt setzte erneut Niklas Länger mit seinem zweiten Treffer des Abends – natürlich im Powerplay.

Trainer Linke: „Reaktion gezeigt und effizient gespielt“

Nach der Partie zeigte sich Königsbrunns Coach Bobby Linke sichtlich zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Wir haben nach der Niederlage in Peißenberg Reaktion gezeigt und hatten guten Zugriff auf das Spiel. Die Mannschaft war laufbereit, gallig und mit guter Zweikampfhärte. Über die Powerplays haben wir uns gut ins Spiel gebracht und waren sehr effizient.“

Gleichzeitig warnte er davor, sich auf dem Erfolg auszuruhen:„Nach dem 3:0 im ersten Drittel waren wir uns vielleicht zu sicher. Klostersee hat gezeigt, warum die Mannschaft oben in der Tabelle steht – sie war effizient und torgefährlich. Wir mussten im Schlussabschnitt wieder Gas geben und weniger Fehler machen.“

Am Ende sprach Linke von einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem verdienten Sieg, der vor allem durch die Überzahlstärke und das starke Unterzahlspiel geprägt war.

Königsbrunn wieder in der Spur

Mit dem deutlichen 6:2-Erfolg meldet sich der EHC Königsbrunn eindrucksvoll zurück. Nach einer mannschaftlich geschlossenen Vorstellung und herausragenden Special-Teams-Leistungen kann das Team mit breiter Brust in die kommenden Aufgaben gehen – die Reaktion auf die Auswärtspleite fiel genau so aus, wie es sich Trainer und Fans gewünscht hatten.

