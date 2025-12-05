Ehc Königsbrunn Startet Als Tabellenführer In Die Rückrunde

Nach einem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm hat der EHC Königsbrunn die Vorrunde der Bayernliga erfolgreich abgeschlossen. Als Spitzenreiter beginnt für die Brunnenstädter nun am Sonntag die Rückrunde – vor heimischem Publikum und mit den „IceHogs“ aus Pfaffenhofen als erstem Gegner.

Pfaffenhofen kämpferisch und gefährlich – trotz Tabellenplatz

Vor der Saison sahen viele die IceHogs bereits als Abstiegskandidaten, doch das Team überraschte mit starken Momenten und wichtigen Siegen. Auswärtserfolge wie das 4:1 in Amberg oder das 9:5 in Burgau, dazu Heimsiege gegen Peißenberg und ein 6:5-Auswärtserfolg in Dingolfing zeigen, dass Pfaffenhofen keineswegs zu unterschätzen ist.

Nach 15 Spieltagen rangiert die Mannschaft auf Platz 14 – nur zwei Punkte hinter Geretsried und Peißenberg. Schon am ersten Spieltag trafen sich beide Teams, damals gewann Königsbrunn deutlich mit 8:4.

Besonders gefährlich im Angriff sind die beiden tschechischen Leistungsträger:

• Jan Tlacil, mit nahezu zwei Punkten pro Spiel und bereits 17 Toren,

• Jakub Vrána, der ebenfalls bereits 22 Scorerpunkte sammelte.

Pfaffenhofen überzeugt vor allem durch Einsatz und Geschlossenheit – dennoch bleibt der EHC klare Favorit, sollte den Gegner jedoch nicht unterschätzen.

Trainerfazit zur Hinrunde – starke Entwicklung, aber auch Herausforderungen

Cheftrainer Bobby Linke zeigt sich grundsätzlich sehr zufrieden mit der bisherigen Saisonleistung seines Teams:„Die Hinrunde ist vorbei und natürlich sind wir mit unser Ausbeute extrem zufrieden. Nichtsdestotrotz steht für uns die Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund.“

Er lobt die positive Entwicklung einzelner Spieler, weist aber zugleich auf ungenutztes Potenzial hin. Besonders der Abgang von Anton Egle beschäftigte das Team:

„Bei Anton Egle war in dieser Saison einfach der Wurm drin und er konnte nur selten dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. […] Es ist wirklich sehr schade, dass es jetzt so gekommen ist, aber vielleicht kann er in Geretsried einen Neustart beginnen.“

Gleichzeitig betont Linke sein Vertrauen in die Mannschaft:„Auf der anderen Seite habe ich vollstes Vertrauen in mein Team, dass wir den Abgang auffangen können, was die Jungs auch am Sonntag gegen Ulm bewiesen haben.“

Klare Zielsetzung für den Rückrundenauftakt

Für das kommende Heimspiel am Sonntag formuliert der Coach eine eindeutige Erwartungshaltung: „Zum Start der Rückrunde wollen wir natürlich am besten einen Heimsieg gegen Pfaffenhofen feiern.“

Er warnt jedoch davor, den Gegner zu unterschätzen:„Wir dürfen Pfaffenhofen keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Es wird ein anderes Spiel im Vergleich zu Saisonbeginn.“

Energie, Konzentration und ein fokussierter Start ins Spiel sollen den Grundstein für die nächsten drei Punkte legen.

Mit viel Selbstbewusstsein, aber dem nötigen Respekt vor dem Gegner geht der EHC Königsbrunn also in die zweite Saisonhälfte – als Tabellenführer und mit klaren Ambitionen.