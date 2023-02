Am Wochenende beginnt für den EHC Königsbrunn die Meisterrunde, in zwei Gruppen kämpfen die ersten Acht der Vorrunde um die Platzierungen für das Viertelfinale der Bayernliga. Die Brunnenstädter müssen in Hin- und Rückspiel gegen den TEV Miesbach, den TSV Peißenberg und den ESC Kempten antreten. Am Ende der Gruppenphase spielt der Erstplatzierte der ersten Gruppe im Viertelfinale gegen den Viertplatzierten der zweiten Gruppe, der Zweite tritt gegen den Dritten an. Nun gilt es einen möglichst guten Platz zu erreichen, um nicht schon im Viertelfiale auszuscheiden.

Am Freitag tritt der EHC ab 20 Uhr in heimischer Eisarena gegen den ESC Kempten an. In der Vorrunde konnte Königsbrunn beide Partien für sich entscheiden, zuhause gewannen die Brunnenstädter mit 5:4 nach Verlängerung, und in Kempten hatte der stark ersatzgeschwächte EHC mit 4:3 nach Penaltyschiessen das bessere Ende für sich. Beide Spiele waren hart umkämpft, denn die Allgäuer haben einen hochkarätig besetzten Kader. Mit Nico Oppenberger, Lars Grötzinger, Anton Zimmer und dem Top-Scorer Rostislav Martynek stehen sehr erfahrene und torgefährliche Offensivkräfte in den Reihen des ESC, die es zu verteidigen gilt. Auch in der Defensive ist Kempten gut bestückt, am Ende der Vorrunde reichte es dann aber doch nur zum achten Platz. Kurz vor der Meisterrunde hat der Verein nochmal nachgelegt und sich mit dem 27-jährigen Hochkaräter Kodi Schwarz verstärkt. Der gebürtige Kanadier mit deutschem Pass spielte 2017/18 noch bei den Bietigheim Steelers und wurde zusammen mit Königsbrunns Dominic Auger Meister in der DEL2. Der Defensivspezialist soll in der Verteidigung für mehr Stabilität sorgen und den Verein wieder in die Erfolgsspur bringen. Am Freitag wird er in Königsbrunn ein erstes Mal für die Allgäuer auflaufen.

Der EHC will auch die dritte Begegnung gegen Kempten für sich entscheiden und hatte am letzten Wochenende spielfrei, unter der Woche kehrten einige Verletzte in die Mannschaft zurück. Das Königsbrunner Lazarett lichtet sich, bis auf Alexander Strehler ist der Kader wieder komplett. Vor der Begegnung gab der Verein noch bekannt, dass man mit Trainer Bobby Linke verlängern konnte und ihm das Vertrauen ausspricht (siehe eigener Beitrag).

Der Verein weist vor dem Spiel nochmal darauf hin, dass die Dauerkarten auch während der Meisterrunde gültig sind, erst mit Beginn des Viertelfinales endet die Laufzeit.