Vor dem Start in die Meisterrunde der Bayernliga gab der EHC Königsbrunn bekannt, dass man mit Trainer Bobby Linke verlängern konnte und ihm das Vertrauen ausspricht.

Vorstand Tim Bertele wurde sich schnell einig mit dem Königsbrunner Coach: „Es freut mich sehr, dass Bobby uns bereits jetzt seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat. Ich kenne ihn schon seit Jahren und war von Beginn an überzeugt, dass er der richtige Mann für den EHC ist. Bobby hatte großen Anteil daran, dass diese Spielzeit so positiv verläuft. Daran wollen wir auch in der nächsten Saison mit ihm zusammen anknüpfen.“

Auch Coach Bobby Linke musste für die Zusage nicht lange überlegen und legt nun den Focus auf die Meisterrunde: „Es hat mir dieses Jahr sehr viel Spaß gemacht, der Einstieg in das Projekt ist gelungen. Die Mannschaft hat zusammengefunden und konnte sich etwas erarbeiten, auf dem wir nun aufbauen wollen. Es war schon immer mein Ansinnen, längerfristig mit einer Mannschaft zu arbeiten und sehe uns auf dem richtigen Weg. Wir stehen jedoch immer noch am Anfang für das große Ziel Oberliga, da muss noch vieles drumherum gemacht und an den richtigen Stellschrauben gedreht werden. Zunächst müssen wir uns aber auf die Meisterrunde konzentrieren.“