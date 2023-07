EHC Königsbrunn verpflichtet Wunschspieler Leon Hartl

Der EHC Königsbrunn steckt schon mitten in der Vorbereitung zur neuen Bayernligasaison, die Mannschaft befindet sich zur Zeit im Sommertraining. Am Donnerstag gab der Verein nun die Verpflichtung von Leon Hartl bekannt.

Der 21-jährige Angreifer bringt schon höherklassige Erfahrung mit, seine ersten Schritte absolvierte der gebürtige Münchner in der U12 des TSV Peißenberg. Danach durchlief er in Peiting, Kaufbeuren und Füssen weitere Nachwuchsmannschaften, ehe er 2019 für ein Jahr nach Kanada zu den „Bancroft Rockhounds“ wechselte. 2021 versuchte er sich im Seniorenbereich beim Oberligisten „Blue Devils Weiden“ und sammelte in der gleichen Saison noch Erfahrung in der Bayernliga beim ERSC Amberg. 2022 wurde er in Höchstadt verpflichtet und absolvierte insgesamt 29 Spiele für den Oberligisten. Als Förderlizenzspieler wurde er auch beim Ligakonkurrenten aus Schweinfurt eingesetzt, dort konnte er in 24 Spielen insgesamt 35 Scorerpunkte erzielen und wusste nicht nur durch seinen Einsatz zu überzeugen. Nun will er sich beim EHC beweisen und ab der kommenden Saison neben seiner Ausbildung in Königsbrunn weiter Bayernligaluft schnuppern.

EHC-Coach Bobby Linke freut sich über die Verpflichtung eines Wunschspielers: „Ich verfolge Leons Weg bereits seit mehreren Jahren und freue mich, dass ich endlich mit ihm zusammenarbeiten darf. Er hat viel Talent und ist sehr ehrgeizig. Seine früheren Wegbegleiter haben nur Positives über ihn berichtet und auch der erste Eindruck bestätigt dies. Er konnte in den letzten Jahre ein wenig Erfahrung in der Oberliga sammeln. Ich denke der Schritt zurück in die Bayernliga ist für ihn der richtige. Er muss Verantwortung auf und neben dem Eis übernehmen, um als Spieler weiterzukommen. Wir als Team werden alles tun, um ihm hierbei zu helfen.“

Leon Hartl wird ab sofort am Sommertraining teilnehmen und sich mit der Mannschaft auf die neue Saison vorbereiten. Schon Ende Juli soll der Verkauf der Dauerkarten starten, mehr Infos dazu will der Verein nächste Woche präsentieren.