EHC Königsbrunn verpflichtet zwei neue Spieler und einen neuen Trainer

Zum ersten Dezember kann der EHC Königsbrunn zwei Neuzugänge vermelden, zudem wurde die Stelle von Ex-Coach Waldemar Dietrich neu besetzt.

Diese nimmt nun der 38-jährige Österreicher Roman Klicznik ein. Zuletzt trainierte er den AEV U15 Nachwuchs und war für das Youth Development der Augsburger Panther verantwortlich. Klicznik besitzt eine A-Trainerlizenz des DEB und studierte in der finnischen Hochschule von Vierumäki Sportmanagement. Er stand schon während der letzten Partien neben Coach Andy Becher hinter der Bande und wird mit seinem Fachwissen dieMannschaft anleiten.

Verteidiger Farny kommt von Oberligist Lindau

Der EHC hat auch in der Defensive nachgebessert, nachdem die Mannschaft zuletzt in Schweinfurt mit gerade mal fünf Verteidigern antreten musste. Mit dem 22-jährigen David Farny wechselt ein körperlich präsenter junger Verteidiger nach Königsbrunn. Der gebürtige Bobinger erlernte im Nachwuchs des AEV sein Handwerk und absolvierte schon einige Partien in den Nachwuchsteams der deutschen Nationalmannschaft. In der Oberliga Süd sammelte er in Lindau und zuletzt Memmingen einige Erfahrungen. Nun will er aber den Fokus auf seine berufliche Karriere legen und darf schon am Freitag zum ersten Mal die Königsbrunner Farben tragen.

Finnischer Scorer für den Pinguin-Angriff

Auch im Angriff wurde der Kader verstärkt, aus Kempten wechselt der 27-jährige finnische Neuzugang Joonas Kristian Huovinen in die Brunnenstadt. Bei den Allgäuern erzielte er in acht Partien insgesamt 15 Scorerpunkte und konnte dort seine Torgefährlichkeit beweisen. Er soll erst am Sonntag gegen Klostersee seinen Einstand feiern und befindet sich wie auch Farny schon im Training mit der Mannschaft.

Für Königsbrunns ersten Vorstand Tim Bertele sind beide Neuverpflichtungen notwendig, drohende Geisterspiele und dadurch sinkende Einnahmen hat er einkalkuliert: „Trotz der unübersichtlichen Corona-Lage müssen wir immer die aktuelle Situation betrachten. Diese ist, dass es nach wie vor um Auf- und Abstieg in der Bayernliga geht. Daher haben wir uns nochmals auf zwei Positionen verstärkt, um auch weiterhin um Platz 8 mitreden zu können. David Farny wird mit seinem starken Körperspiel unserer Abwehr deutlich verstärken. Im Sturm gibt uns Joonas Huovinen deutlich mehr Flexibilität. Wir tun gut daran den Kader zu vergrößern, es stehen in den kommenden 38 Tagen, 13 Spiele an. Die wirtschaftliche Lage ist aufgrund der 2Gplus-Regelung schwierig, umso glücklicher sind wir, dass uns ein neuer Sponsor die beiden Transfers ermöglicht hat.“