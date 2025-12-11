Ehc Königsbrunn Vor Anspruchsvollem Rückrunden-Wochenende

Der EHC Königsbrunn steht vor zwei wichtigen Aufgaben in der Eishockey-Bayernliga. Am Freitag reist das Team zum Rückspiel nach Niederbayern, wo ab 20 Uhr die „Isar Rats“ des EV Dingolfing warten. Am Sonntag folgt das Heimspiel gegen den ESV Buchloe, Spielbeginn ist um 18 Uhr in der Pharmpur EISARENA.

Duell mit heimstarken Dingolfingern

Im Oktober entschied Königsbrunn das erste Aufeinandertreffen mit einem deutlichen 6:1-Auswärtssieg für sich, obwohl die Partie über weite Strecken ausgeglichen verlief. Entscheidend war damals die hohe Effizienz des EHC, insbesondere im Powerplay.

Die Isar Rats befinden sich aktuell auf Rang neun und starteten am vergangenen Sonntag erfolgreich in die Rückrunde: Ein 3:2-Auswärtserfolg nach Overtime in Landsberg sorgt für Rückenwind. Besonders gefährlich ist Dingolfing in der Offensive. Top-Scorer Blake Luscombe sammelte in 15 Spielen beeindruckende 38 Punkte, David Zucker und Mitch Walinski kommen gemeinsam auf weitere 59 Zähler. Bringt der EVD diese Angriffsstärke erneut aufs Eis, wartet auf die Pinguine eine anspruchsvolle Defensive.

Buchloe als traditionell schwerer Gegner

Am Sonntag folgt der nächste Prüfstein. Gegen die Pirates tat sich der EHC auf heimischem Eis oft schwer. Das Hinspiel im Ostallgäu endete zwar mit einem 4:1-Sieg für Königsbrunn, doch ein starkes erstes Drittel und eine kompakte Abwehrleistung waren dafür Voraussetzung.

Buchloe verfügt, wie die Pinguine, über gefährliche Offensivkräfte: Demid Podrezov (16 Punkte) und Adriano Carciola (15 Punkte) führen die interne Scorerliste an. Vor Saisonbeginn wurden die Pirates aufgrund ihrer erfahrenen Neuzugänge als Geheimfavorit gehandelt, blieben jedoch bislang hinter den Erwartungen. Die deutliche 3:8-Niederlage zum Rückrundenauftakt gegen Geretsried zeigt die aktuelle Unbeständigkeit. Um im Play-off-Rennen zu bleiben, ist Buchloe in Königsbrunn zwingend auf Punkte angewiesen.

Fokus auf Defensive und Stabilität

Der EHC muss sich gegenüber dem vergangenen Wochenende steigern, um seine Position an der Tabellenspitze zu sichern. Trainer Bobby Linke fordert deshalb klare Schwerpunkte:

„Unser Auftakt in die Rückrunde ist ja einigermaßen geglückt. Wir müssen nun versuchen, wieder in unseren Rhythmus zu kommen. Gerade in Dingolfing ist es keine leichte Aufgabe, zunächst die lange Anfahrt, dazu ist der EVD eine sehr gute Mannschaft mit starken Einzelspielern. Die Isar Rats sind heimstark, das sieht man auch an den Ergebnissen. Da müssen wir höllisch aufpassen, damit wir nicht unter die Räder kommen. Es gilt nun sich gut vorzubereiten, wir müssen wieder konstanter spielen, vor allem in der Defensive. Im ersten Drittel dürfen wir uns nicht mehr so blauäugig verhalten wie in den letzten Spielen. Unser Ziel muss es sein, am Wochenende gut zu starten. Sowohl Dingolfing, als auch Buchloe sind sehr stark, beide Teams darf man auf keinen Fall unterschätzen. Wir müssen hinten unsere Arbeit machen, um wenig Schüsse auf das Tor zu bekommen. Nach vorne sollten wir immer wieder Nadelstiche setzen, stark performen und gute Abläufe bekommen. Bis auf David Farny werden uns alle Spieler zur Verfügung stehen. Wie wir dann aufstellen, wird kurzfristig entschieden.“