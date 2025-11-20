Newsletter
Königsbrunn erkämpfte sich am vorherigen Wochenende den ersten Tabellenrang (im Bild v.l.n.r Hayden Trupp, Marc Streicher, Clay Ellerbrock, Stefan Rodrigues und Peter Brückner) (Foto: Dietmar Ziegler/EHC)
EHC Königsbrunn vor anspruchsvollem Wochenende

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der EHC Königsbrunn geht als frisch gebackener Tabellenführer in ein Wochenende, das auf dem Papier machbare Aufgaben bereithält – doch gerade solche Duelle bergen oft ungeahnte Risiken. Zum Auftakt empfangen die Brunnenstädter am Freitagabend die EA Schongau, bevor am Sonntag die Reise zu den Wild Lions nach Amberg ansteht. Beide Gegner gelten zwar als Außenseiter, doch ihre bisherigen Auftritte zeigen, dass sie jederzeit überraschen können.

Freitag: Mammuts zu Gast in der Pharmpur EISARENA

Mit Schongau wartet ein Gegner, der derzeit auf Rang acht steht und damit deutlich besser als von vielen Experten erwartet. Trotz des Abgangs von zehn Spielern – darunter auch Clay Ellerbrock, der nun für Königsbrunn aufläuft – gelang es den Verantwortlichen der Mammuts, eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenzustellen.

Besonders die neuen Kontingentspieler sorgten bislang für Schwung:

  • Raivo Freidenfelds, 25-jähriger Lette aus Höchstadt, verstärkt die Offensive.
  • Lukáš Škvarek, 23-jähriger Slowake, bringt Erstliga-Erfahrung aus seinem Heimatland mit.
  • Kurt Sonne, 30-jähriger Kanadier, fällt derzeit allerdings verletzt aus.

Mit weiteren Zugängen wie Anton Zimmer, der bereits für Königsbrunn spielte, hat Trainer Christian Kratzmeir ein Team geformt, das jedem Gegner gefährlich werden kann. Schmerzhafte Niederlagen für Ulm (2:3) und besonders Buchloe (2:9) unterstreichen das Potenzial der Mammuts.

Der EHC ist gewarnt – vor allem, weil Schongau bevorzugt mutig nach vorne spielt und konsequent Fehler bestraft.

Sonntag: Auswärtsspiel bei den Wild Lions Amberg

Der ERSC Amberg steckt nach zahlreichen Ausfällen und Umbrüchen tief im Tabellenkeller. Doch die Mannschaft verfügt trotz schwieriger Rahmenbedingungen über einige hochkarätige Offensivkräfte.

Besonders im Fokus stehen:

  • Nolan Gardiner, kanadischer Stürmer mit beeindruckender Quote: 19 Punkte aus 10 Spielen.
  • Roberts Baranovskis, erfahrener Letten-Nationalspieler.
  • Brendan Walkom, aktuell Top-Scorer mit 23 Punkten aus ebenfalls 10 Partien.

Nach einem enttäuschenden Saisonstart zog der Verein die Reißleine:Trainer Jan Bönning musste gehen, Kevin Lavallee übernimmt ab sofort das Kommando. Der Trainerwechsel könnte zusätzliche Energie freisetzen – eine Unbekannte, die die Partie für Königsbrunn unberechenbarer macht.

Coach Linke mahnt zur Vorsicht

Trotz der Favoritenrolle spart EHC-Trainer Bobby Linke nicht mit Warnungen.
Er lobt die Arbeit Schongaus, spricht aber auch klar an, dass Amberg in einer „Seuchensaison“ steckt, in der personelle Ausfälle kaum zu kompensieren sind. Dennoch erwartet er weder am Freitag noch am Sonntag einen Selbstläufer: „Wir wollen die Tabellenführung verteidigen, aber wir wissen, dass beide Gegner gefährlich sind. Schongau spielt mutig und hat viel Qualität im Kader. Und Amberg ist trotz der schwierigen Situation kämpferisch stark – der Trainerwechsel macht das Ganze zusätzlich unberechenbar.“
Die Brunnenstädter gehen also ambitioniert, aber wachsam ins Wochenende – in der Hoffnung, die Spitzenposition weiter auszubauen, ohne in eine der versteckten Stolperfallen zu geraten.

Neueste Artikel