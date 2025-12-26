Ehc Königsbrunn Vor Wichtigem Wochenende Gegen „Riverkings“ Und „Miners“

Der EHC Königsbrunn steht vor einem anspruchsvollen Doppelspieltag: Am Freitag tritt die Mannschaft auswärts beim HC Landsberg an, am Sonntag folgt das Heimspiel gegen die „Miners“ aus Peißenberg. Beide Gegner kämpfen um wertvolle Punkte im Rennen um die Play-off-Plätze – und haben dem EHC in der Vergangenheit bereits einiges abverlangt.

Duell auf Augenhöhe in Landsberg

Am Freitag ab 20 Uhr trifft Königsbrunn auf die „Riverkings“ des HC Landsberg. In der Vorrunde hatte der EHC mit einem 4:1-Erfolg die Nase vorn, getragen von stabiler Defensivarbeit und effizienter Chancenverwertung. Landsberg liegt aktuell auf Rang sieben und benötigt jeden Zähler für die Play-off-Qualifikation.

Nach einer Schwächephase zeigte das Team zuletzt wieder aufsteigende Form und gewann unter anderem deutlich mit 8:4 gegen Geretsried. Mit einer Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Spielern, drei Kontingentspielern sowie Top-Scorer Mika Reuter präsentiert sich der HC als unangenehmer Gegner, der an guten Tagen jede Mannschaft der Bayernliga schlagen kann.

Revanchechance gegen die „Miners“

Am Sonntag ab 18 Uhr empfängt der EHC die „Miners“ aus Peißenberg. Das Hinspiel endete mit einer klaren 1:8-Niederlage – ein Ergebnis, das Königsbrunn warnen dürfte. Peißenberg fand nach einem Formtief zuletzt wieder in die Spur, feierte deutliche Siege und arbeitet entschlossen an der Play-off-Platzierung.

Die Offensivabteilung um Top-Scorer Ryan Murphy und Weiland Parrish zählt zu den stärksten der Liga. Für Königsbrunn bedeutet das: höchste Konzentration und Konsequenz in allen Mannschaftsteilen, um diesmal ein anderes Ergebnis zu erzielen.























