Ehemaliger Bewohner nach Brand in Asylbewerberunterkunft in Untersuchungshaft

SEUBERSDORF, LKR. NEUMARKT I. D. OPF. – Nach einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Daßwang steht ein 33-jähriger ehemaliger Bewohner der Unterkunft im Fokus der Ermittlungen. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brand in Asylbewerberunterkunft

Am 22. November 2025 kam es in der Unterkunft für Asylbewerber in Seubersdorf, Daßwang, zu einem Brand. Die Polizei nahm aufgrund von Verdachtsmomenten einen 33-jährigen Mann fest, der in der Vergangenheit in dieser Unterkunft gelebt hat.

Untersuchungshaft für Tatverdächtigen

Bereits einen Tag nach dem Vorfall wurde der Tatverdächtige der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorgeführt. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg erließ Haftbefehl gegen ihn, und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Enge Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden

Die Kriminalpolizei Regensburg führt die Ermittlungen in diesem Fall durch und steht dabei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Die genauen Umstände des Brandes werden weiterhin untersucht.