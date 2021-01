Ehemaliger ÖDP-Kreisvorsitzender Hans-Peter Bogdahn an Corona verstorben

Am vergangenen Mittwoch verstarb im Alter von 60 Jahren der ehemalige Kreisvorsitzende der ÖDP Augsburg Stadt, Hans-Peter Bogdahn.

Er war bis zuletzt als Krankenpfleger an der Waldhausklinik in Deuringen auf der dortigen Corona-Station tätig und fiel nun tragischer Weise selbst der Seuche zum Opfer. „Er hat sich hier wie auch im sonstigen Leben immer für seine Mitmenschen eingesetzt. Dabei hat er auch oft seine eigenen Interessen in den Hintergrund gestellt“, so ÖDP-Stadtrat Christian Pettinger. Bogdahn sei 1990 in die Partei eingetreten und habe seither in verschiedenen Ämtern im Vorstand den Kreisverband Augsburg Stadt mitgeprägt. In den Jahren von 2014 bis 2016 als Vorsitzender.

Seine Idee von einer nachhaltigen Welt sei ihm dabei immer Richtschnur gewesen und er habe dafür nicht nur Forderungen in die Politik getragen, sondern auch sein eigenes Leben möglichst umweltverträglich gestaltet. So habe er viele Themen wie z.B. Elektromobilität im eigenen Alltag umgesetzt. Mit viel Kreativität und Beharrlichkeit habe Bogdahn die Anliegen der ÖDP immer wieder unterstützt und vorangebracht. Sei es durch unermüdlichen persönlichen Einsatz oder durch die Zurverfügungstellung von Arbeits- und Lagerräumen. Pettinger: „Mit Hans-Peter Bogdahn verliert die ÖDP in Augsburg Stadt und Land einen ihrer engagiertesten Mitstreiter und vorbildlichen Ökologen. Er hat deutliche Spuren hinterlassen, die uns auch zukünftig immer an sein Wirken erinnern werden. Unser Gedanken sind in dieser schweren Zeit nun auch bei seiner Familie.“