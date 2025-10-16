Ehemann in Senden wegen versuchten Totschlags nach Gewaltakt festgenommen

Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei Senden den Notruf einer 32-jährigen Frau, die sagte, ihr getrenntlebender Ehemann versuche, sie zu erwürgen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die türkischstämmige Frau verletzt vorgefunden und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der tatverdächtige Ehemann, ein 37-jähriger Deutscher, war zunächst nicht vor Ort.

Ermittlungen führen zur Festnahme des Ehemannes

Im Zuge der Ermittlungen konnte der Ehemann in seiner Wohnung festgenommen werden. Bereits in der Vergangenheit war er mehrfach gewalttätig gegen seine Ehefrau geworden. Zur Tatzeit habe er die Wohnungstür eingetreten und die Frau in einen Würgegriff genommen. Ihr gelang es jedoch, sich zu befreien und die Polizei zu alarmieren, bevor er den Tatort verließ.

Verdacht auf versuchten Totschlag

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Mann am Sonntag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es wurde ein Unterbringungsbefehl erlassen, da Hinweise auf eine mögliche Schuldunfähigkeit vorliegen. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag, 11.10.2025, gegen 15:00 Uhr, im Bereich des REWE-Lebensmittelmarktes in Senden an der Borsigstraße einen lauten Streit aus dem gegenüberliegenden Hochhaus wahrgenommen haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0731 8013-0 melden.