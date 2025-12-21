Newsletter
Ehemann in Wallersdorf wegen mutmaßlichem Mord an Ehefrau festgenommen – Kinder in Obhut des Jugendamtes
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, kurz nach Mitternacht kam es in Wallersdorf im Landkreis Dingolfing-Landau zu einem tödlichen Vorfall. Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau a.d. Isar wurden informiert und rückten umgehend aus.

Streit unter Eheleuten eskaliert

Nach den bisherigen Ermittlungen begann die Tragödie mit einem Streit zwischen Eheleuten. Ein 44-jähriger Deutscher griff im Verlauf der Auseinandersetzung seine 39-jährige Ehefrau mit einem Messer an und verletzte sie tödlich. Der Mann wurde von der Polizei widerstandslos am Tatort festgenommen.

Kinder unter Betreuung und Obhut des Jugendamtes

Die Kinder des Paares blieben bei dem Vorfall unverletzt. Ein hinzugezogenes Kriseninterventionsteam (KIT) übernahm die Betreuung der Kinder, die inzwischen in die Obhut des Jugendamtes gegeben wurden.

Ermittlungen und Entscheidung über Haftfrage

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut startete noch in der Nacht mit den Ermittlungen am Tatort. Aktuell sind keine weiteren Informationen zu den Umständen oder dem Motiv der Tat bekannt. Die Entscheidung über die Haftfrage des Tatverdächtigen wird am Montag, den 22. Dezember 2025, getroffen.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, unter der Leitung der Feuerwehr Wallersdorf, waren an diesem Einsatz beteiligt.

Veröffentlicht: 21.12.2025, 12.45 Uhr

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel