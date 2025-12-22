Ehemann wegen Verdachts auf Tötungsdelikt in Wallersdorf festgenommen

WALLERSDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am frühen Sonntagmorgen des 21.12.2025 kam es in Wallersdorf zu einem tragischen Vorfall, der mit dem Tod einer 39-jährigen Frau endete. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau a.d.Isar wurden kurz nach Mitternacht alarmiert, als es zu einem Streit zwischen Eheleuten kam. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Landshut.

Tödlicher Streit zwischen Eheleuten

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu einem Streit zwischen einem 44-jährigen Deutschen und seiner 39-jährigen Ehefrau. Im Verlauf des Konflikts soll der Mann seine Frau mit einem Küchenmesser angegriffen und tödlich verletzt haben. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter noch am Tatort ohne Widerstand festnehmen.

Ermittlungsergebnisse und gerichtliche Maßnahmen

Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete umgehend eine Obduktion an, die am selben Tag durchgeführt wurde. Das vorläufige Ergebnis der Untersuchung ergab, dass die Frau durch mehrere Stichverletzungen ums Leben kam. Am 22.12.2025 wurde der Tatverdächtige dem Amtsgericht in Landshut vorgeführt, wo ein Haftbefehl wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts erlassen wurde. Der 44-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Weitere Ermittlungen zum Tatmotiv

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft zur Klärung des Tatmotivs und der Hintergründe dauern an.