Seit Freitag, 1. Juli 2022, gegen 01 Uhr, werden die 34-jährige Daniela ABDULOV und ihr gleichaltriger Ehemann Dimitrij ABDULOV vermisst.

Die 15-jährige Tochter meldete am Freitagvormittag ihre Eltern bei der örtlichen Polizeidienststelle als vermisst, nachdem sie einen Abschiedsbrief ihrer Mutter aufgefunden beziehungsweise eine Suizidankündigung ihres Vaters per Whatsapp erhalten hatte.

Es ist nicht bekannt, ob das Ehepaar gemeinsam oder getrennt unterwegs ist. Der Pkw

der Familie, ein schwarzer Opel Zafira, A-PV 382, fehlt seit heute Nacht. Eine Suche mit Rettungs- und Personensuchhunden sowie einem Polizeihubschrauber im Augsburger Stadtgebiet mit Schwerpunkt Siebentischwald am Freitagnachmittag verlief bisher erfolglos.

Personen, die Frau oder Herrn ABDULOV gesehen haben oder über deren Aufenthaltsort Bescheid wissen, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefon 0821/323-2710 oder über die Notrufnummer 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

