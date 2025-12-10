Newsletter
Ehepaar in Kelheim durch Schockanruf um Schmuck und Bargeld betrogen – Polizei sucht Zeugen.
Polizeipräsidium Niederbayern
1 Min.Lesezeit

Ehepaar in Kelheim durch Schockanruf um Schmuck und Bargeld betrogen – Polizei sucht Zeugen.

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

KELHEIM. Am 09. Dezember 2025 wurde ein Ehepaar aus der Drosselstraße Opfer eines betrügerischen Schockanrufs. Infolge des Anrufs übergaben sie an einen bislang unbekannten Mann Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der erschreckende Anruf

Gegen 17.30 Uhr erhielt die Ehefrau einen Anruf auf dem Festnetztelefon. Ein angeblicher Arzt eines nahegelegenen Universitätsklinikums berichtete von einer Notlage ihrer Tochter, die schwer erkrankt eingeliefert wurde. Nur ein spezielles Medikament aus der Schweiz könne helfen, das einen Preis von 150.000 Euro hat. Der falsche Arzt erklärte, dass eine Zahlung am Folgetag die Behandlung ermöglichen würde. Der Schwiegersohn sei ebenfalls dort und stünde bereits im Kontakt mit der Krankenkasse. Über eine Stunde hielt der Anrufer die Frau am Telefon und ließ immer wieder eine weinende, vermeintliche Tochter zu Wort kommen.

Die Übergabe der Wertsachen

Der Ehemann wurde vom Anrufer zur Klinik gelotst, während um 18.30 Uhr an der Wohnadresse in der Drosselstraße Bargeld und Schmuck in einer roten Stofftasche übergeben wurden. Der unbekannte Abholer behauptete, von der Krankenkasse der Tochter zu sein. Erst bei der Rückkehr des Ehemanns und der Kontaktaufnahme mit der realen Tochter wurde der Betrug bemerkt.

Beschreibung des Täters

Der männliche Abholer wird als relativ groß (ca. 185 cm) und schlank beschrieben. Er hatte dunkle Haare, trug keinen Bart und war mit einem hellgrauen Pullover ohne Kapuze sowie einer dunklen Hose bekleidet. Außerdem sprach er mit einem vermutlichen tschechischen Akzent. Ob er mit einem Fahrzeug unterwegs war, ist momentan unklar.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen zu dem Betrugsfall übernommen. Personen, die Hinweise zur Übergabe um 18.30 Uhr in der Drosselstraße oder zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/5042-0 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel