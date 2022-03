Ehepaar wehrt sich erfolgreich – Festnahme nach versuchtem Handtaschenraub in der Augsburger Innenstadt

Am Freitag gegen 20.20 Uhr, lief ein Ehepaar durch das Remshartgäßchen in der Augsburger Innenstadt, als sich ihnen von hinten ein 27-jähriger Mann näherte.

Der Mann versuchte der 55-jährigen Frau gewaltsam ihre Handtasche zu entreißen, stieß jedoch auf heftige Gegenwehr der Eheleute. Alle drei Beteiligten stürzten in dem Gerangel um die Handtasche zu Boden, der 59-jähirge Ehemann verletze sich dabei leicht.

Nach weiterer Gegenwehr der Eheleute ließ der 27-Jährige schließlich von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Kurze Zeit später konnte der Täter jedoch im Nahbereich durch Beamte der Polizei Augsburg Mitte festgenommen werden.

Gegen den 27-jährigen Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wird nun wegen eines versuchten Raubdelikts ermittelt. Zur Prüfung der Haftfrage wurde der Täter auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehlt gegen den 27-Jährigen und setzte ihn in Vollzug. Der Mann sitzt nun in U-Haft.

