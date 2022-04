Ehesstreit eskaliert bei Steinheim – Mann drängt Auto seiner Frau von der Straße ab

Nach einem Ehestreit floh eine 33-jährige Ehefrau aus dem westlichen Landkreis Dillingen aus der gemeinsamen Wohnung und fuhr mit ihrem Pkw davon.

Daraufhin nahm ihr 54 jähriger Ehemann die Verfolgung auf und setzte ihr nach. Die Ehefrau informierte daraufhin die Polizei, welche den Pkw des Ehemannes schließlich bei Steinheim einholen und anhalten wollte. Dieser widersetzte sich jedoch der Anhaltung und fuhr stattdessen mehrfach auf den Pkw seiner Ehefrau auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw der 33 Jährigen von der Straße abgedrängt und kam in einem Feld zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5500 Euro. Die 33 jährige Ehefrau wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen den 54 jährigen Fahrer wird nun unter anderem wegen des es Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.