Am 28.10.2023 entdeckte eine 32-jährige Frau gegen 12:30 Uhr auf dem Fußweg in der Talstraße in Obergriesbach einen Umschlag der Raiffeisenbank, der 6.000 Euro Bargeld in 500 Euro-Stückelung enthielt.

Die ehrliche Finderin brachte das Geld zur Polizeiinspektion Friedberg, wo es aufbewahrt wird.

Der „Verlierer“ kann das Bargeld zurückbekommen, indem er einen entsprechenden Nachweis erbringt.