Eichstätt: Schockanrufbetrug an Rentnerin – Polizei sucht Zeugen

Eine 80-jährige Rentnerin aus Eichstätt wurde Opfer eines sogenannten Schockanrufs, bei dem Betrüger am Telefon eine Notlage vortäuschten, um Geld zu erbeuten. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt die Bevölkerung vor dieser Masche.

Falscher Polizeibeamter täuscht Notlage vor

Am Nachmittag erhielt die Seniorin einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der eine hohe Kautionszahlung forderte. Er behauptete, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur durch die Zahlung einer Kaution einer sofortigen Haft entgehen könne.

Betrüger erbeuten 15 000 Euro

Zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr übergab die betroffene Frau in Wasserzell rund 15 000 Euro Bargeld an einen unbekannten Mann, der die Summe abholte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.

So schützen Sie sich vor Betrügern

Die Polizei rät, misstrauisch zu sein, wenn Anrufer Druck ausüben oder sich als Beamte ausgeben. Man solle solche Gespräche sofort beenden und bei Unsicherheiten selbst die 110 wählen – jedoch nicht über die Rückruftaste. Außerdem sollte man vertrauliche Informationen am Telefon vermeiden und niemals Geld an Fremde übergeben. Im Zweifelsfall sollte immer eine Vertrauensperson hinzugezogen werden oder direkt die Polizei kontaktiert werden.

Es ist wichtig, auch mit Angehörigen über diese Betrugsmaschen zu sprechen und sie davor zu warnen.