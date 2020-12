Heidelberg: Der größte Intensivtransporter der Welt verlegt COVID-19-Patienten nach Stuttgart und Ulm

Der größte Intensivtransporter der Welt hat am Nachmittag von der Uni-Klinik Heidelberg vier Intensivpatienten gleichzeitig in andere Kliniken verlegt. Die vier Covid Patienten sollen nach Stuttgart und Ulm gebracht werden. Offenbar will man damit Intensiv-Betten für weitere Covid-19 Patienten frei bekommen. Der Großraum-Intensivtransportwagen (G-ITW) startete um kurz vor 14.30 Uhr vom Universitätsklinikum Heidelberg in Richtung Stuttgart und Ulm. Kurz nach dem Start musste das Fahrzeug in der Jahnstraße/Ecke Berliner Straße einige Minuten stoppen, da es wohl ein technisches Problem mit der Intensivtechnik gegeben hatte. Bis zur Autobahn wurde Großraumtransporter vom Medical Intervention Car (kurz MIC genannt) begleitet.