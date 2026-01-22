type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Eigenanteil: Pflegebevollmächtigte sieht Klingbeil in der Pflicht

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Katrin Staffler (CSU), sieht angesichts des steigenden Eigenanteils für einen Platz im Pflegeheim die Länder, aber auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) in der Pflicht. “Die Eigenanteile in der vollstationären Pflege steigen – das kann so nicht weiter gehen”, sagte sie dem ”Stern”.

Pflegebeauftragte (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Alleine können viele Pflegebedürftigen das nicht mehr stemmen”, mahnt die Pflegebevollmächtigte. “Deswegen sind einerseits auch die Länder gefragt, Wege zu finden, deutlich mehr Investitionskosten zu übernehmen. Andererseits ist auch der Bundesfinanzminister gefordert, Möglichkeiten zu finden, beispielsweise die Ausbildungskosten der Pflegefachkräfte über Steuermittel zu bezahlen.” Hier die Last der Eigenanteile auf breitere Schultern zu verteilen, “wäre für mich gerecht und sozialverträglich”, sagte die CSU-Politikerin.

Hintergrund ist eine aktuelle Auswertung des Verbands der Ersatzkassen mit Stand zum 1. Januar. Demnach müssen Pflegebedürftige im Bundesdurchschnitt im ersten Jahr in der Einrichtung monatlich 3.245 Euro aus eigener Tasche zahlen. Das waren im Monat 137 Euro mehr als zum 1. Juli 2025 und 261 Euro mehr als Anfang des vergangenen Jahres.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen: Bordell durchsucht

0
Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstag in einem Gewerbegebiet im...
Polizei & Co

Augsburg: 57-Jährige im Wertachkanal tot aufgefunden – Ermittlungen laufen

0
Ein erschütternder Fund hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren...
Polizeipräsidium Oberfranken

Polizei entdeckt kinder- und jugendpornografische Inhalte nach Drohnenflug in Oberfranken

0
HARDECK, LKR. TIRSCHENREUTH / LKR. BAMBERG. Ein Drohnenflug führte...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Eigenes Kind zur Prostitution angeboten – Augsburger Gericht verurteilt Mutter zu dreieinhalb Jahren Haft

0
Vor dem Amtsgericht Augsburg ist eine Frau wegen schwerer...

Neueste Artikel