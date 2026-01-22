Eigenanteil: Pflegebevollmächtigte sieht Klingbeil in der Pflicht

Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Katrin Staffler (CSU), sieht angesichts des steigenden Eigenanteils für einen Platz im Pflegeheim die Länder, aber auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) in der Pflicht. “Die Eigenanteile in der vollstationären Pflege steigen – das kann so nicht weiter gehen”, sagte sie dem ”Stern”.

“Alleine können viele Pflegebedürftigen das nicht mehr stemmen”, mahnt die Pflegebevollmächtigte. “Deswegen sind einerseits auch die Länder gefragt, Wege zu finden, deutlich mehr Investitionskosten zu übernehmen. Andererseits ist auch der Bundesfinanzminister gefordert, Möglichkeiten zu finden, beispielsweise die Ausbildungskosten der Pflegefachkräfte über Steuermittel zu bezahlen.” Hier die Last der Eigenanteile auf breitere Schultern zu verteilen, “wäre für mich gerecht und sozialverträglich”, sagte die CSU-Politikerin.

Hintergrund ist eine aktuelle Auswertung des Verbands der Ersatzkassen mit Stand zum 1. Januar. Demnach müssen Pflegebedürftige im Bundesdurchschnitt im ersten Jahr in der Einrichtung monatlich 3.245 Euro aus eigener Tasche zahlen. Das waren im Monat 137 Euro mehr als zum 1. Juli 2025 und 261 Euro mehr als Anfang des vergangenen Jahres.