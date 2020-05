Eigener Weg | Südtirol startet das öffentliche Leben nach dem Conrona-Lockdown neu

Südtirol hat unter Berufung auf seine Autonomierechte ein eigenes Gesetz zum Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen beschlossen. Der Landtag hat dieses mit einer deutlichen Mehrheit genehmigt. Seit dem gestrigen Freitag kann das Leben in der Region wieder anlaufen.

„Das Land Südtirol will die Corona-Phase-2 im Sinne der Südtiroler Autonomie selbständig gestalten“, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher in einer ersten Stellungnahme. Kurz zuvor hatte der Südtiroler Landtag, gestern nach Mitternacht, seinen Vorschlag zum Landesgesetz „Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus Sars-CoV-2 in der Phase der Wiederaufnahme der Tätigkeiten“ mit 28 Ja-Stimmen bei sechs Enthaltungen und einer Gegenstimme genehmigt. Was etwas sperrig klingt ist nichts anderes als der Neustart nach den Corona-Beschränkungen. Das genehmigte Gesetz sei eine gute Grundlage für das Leben und Wirtschaften der nächsten Monate. Bereits seit dem gestrigen Freitag gilt dieser Sonderweg, der Rest Italiens wird weiterhin nach den Vorgaben der Zentralregierung in Rom weitgehenden Beschränkungen unterliegen. „Wir beschreiten einen eigenen Weg in großer Verantwortung und stellen Sicherheit und Gemeinsinn in den Mittelpunkt unseres Vorgehens. Dabei bauen wir auf die Eigenverantwortung und Disziplin der gesamten Bevölkerung“, so Kompatscher. „Der Neustart kann nur gelingen, wenn sich jeder und jede Einzelne verantwortungsbewusst an die Regeln hält. Ansonsten droht eine neue Krankheitswelle mit allen Konsequenzen.“

Staatsminister will gegen Südtiroler Gesetz klagen

Südtirol folgt damit weitestgehend dem Weg, den Deutschland zuletzt vorausgegangen ist. Auch im Land Südtirol liegt der Ansteckungsindex (R) bei derzeit weniger als 1, was bedeutet das die aktuelle Ansteckungsgefahr und damit die Ausbreitung des Covid19-Virus deutlich geringer scheint. Bei der italienischen Zentralregierung schlägt Kompatschers „Sololauf“ auf wenig Gegenliebe. Italiens Minister für die Regionen Franceso Boccia (PD) möchte das Gesetz sogar anfechten. Er sieht die Maßgaben des Arbeitnehmerschutzes gefährdet. Gut möglich, dass die Staatsregierung dadurch einen durch Südtirol geschaffenen Präzendenzfall unterbinden will. Auch weitere Regionen drängen schon seit Tagen auf eine Lockerung der Strengen Vorgaben durch die Conte-Regierung.

Das ist wieder erlaubt

Das neue Landesgesetz schafft per sofort wieder mehr Bewegungsfreiheit ohne Eigenerklärung und ermöglicht die Wiederaufnahme wirtschaftlicher Tätigkeiten und der Arbeit. Der gesamte Einzelhandel, alle Produktionstätigkeiten von Industrie, Handwerk und Handel sowie die Sozialdienste konnten bereits am Freitag ihre Tätigkeit wieder aufnehmen.

Am 11. Mai folgen die Gastronomie, der Kunst-, Kultur– und Museumsbetrieb samt Bibliotheken und Jugendzentren, sowie der Bereich Körperpflege mit Friseuren und Schönheitspflegern.

Bereits eine Woche später (18. Mai) dürfen auch Dienste für Kinderbetreuung wieder angeboten werden.

Hotels und sonstige Beherbergungsbeitriebe und die Seilbahnen dürfen ab 25. Mai wieder in Betrieb gehen.

Die Einreise nach Italien, der Unterricht an Schulen und Hochschulen, die Austragung von Sportveranstaltungen und Sportbewerben bleiben einstweilen auf Basis der staatlichen Regeln untersagt. Die erlassenen Lockerungen sieht Landeshauptmann Kompatscher durch die weitreichenden Autonomierechte der Provinz Bozen-Südtirol gedeckt.