Eigengewächs bleibt | Verteidiger Jentsch verlängert beim EV Füssen

Weiterer Zuwachs für den Kader des Eissportvereins. Nicolas Jentsch wird auch in der kommenden Spielzeit für Schwarz-Gelb verteidigen. Der 19 Jahre alte Defender ist ein weiteres Eigengewächs des Vereins in der ersten Mannschaft und kann trotz seines Alters bereits auf zwei Spielzeiten in der Oberliga zurück blicken.

Nicolas durchlief als gebürtiger Füssener die hochklassigen Nachwuchsteams des EVF mit Schülerbundesliga und DNL. Bereits mit 17 Jahren debütierte er in der ersten Mannschaft und bestritt vier Partien in der Bayernliga, wo er seinen ersten Treffer bei den Senioren erzielen konnte.

Die letzten beiden Spielzeiten war der 1.87 Meter große Abwehrspieler zwar noch im Nachwuchsbereich aktiv, gehörte aber auch bereits erfolgreich zum Kader der ersten Mannschaft. Neben den Defensivaktionen steuerte Nicolas letzte Saison in 33 Partien zwei Treffer und drei Vorlagen in der Offensive bei und profitierte von viel Eiszeit, die ihn nochmals stabiler werden ließ.

Statement Nicolas Jentsch: „Ich bin sehr froh darüber, ein weiteres Jahr bei meinem Heimatverein spielen zu dürfen. Dabei ist es mein persönliches Ziel, mich nochmals weiter zu entwickeln und den nächsten Schritt zu machen. Um dies zu erreichen, werde ich mein Bestes geben. Ich freue mich schon sehr auf die neue Saison und eure große Unterstützung. Bis bald im Stadion.“

Statement Trainer Janne Kujala: „Nicolas ist ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der mitten in seiner Entwicklung steht. Er hat einen guten Schuss, ist läuferisch sehr gut und verteidigt hart. Wir sind glücklich, dass Nicolas in der kommenden Saison weiter das Trikot seines Heimatvereins trägt.“ (MiL)