Eigentümer gesucht | Dieb entwendet seit Jahren in Augsburg Koffer, Baumaschinen und mehr aus Kellerabteilen

Im Laufe der letzten Jahre entwendete ein 65-Jähriger mehrere Koffer, Baumaschinen und Fahrradpumpen aus verschiedenen Kellerabteilen. Diese Gegenstände stellte die Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungen bei dem Mann fest und sucht nun die Eigentümer.

Am 25.01.2023 teilte ein 19-Jähriger den Diebstahl seines Koffers aus seinem Kellerabteil Am Sparrenlech bei der Polizei mit. Im Zuge dieser Ermittlungen stellten die Beamten seinen Koffer und zudem weitere entwendete Koffer und Gegenstände bei dem 65-

Jährigen fest. Zwei Koffer konnten bereits den Eigentümern zugeordnet werden. In einem dieser Fälle liegt die Tat bereits etwa sechs Jahre zurück.

Nun sucht die Polizei nach weiteren Eigentümern der aufgefundenen Gegenstände. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Eigentümer den Diebstahl noch gar nicht bemerkt oder ihn bislang nicht zur Anzeige gebracht haben.

Deshalb bittet die Polizei Personen, die einen der Gegenstände wiedererkennen oder einen Diebstahl festgestellt aber noch nicht anzeigt haben, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 oder jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.

