Mittwoch, November 12, 2025
Politik & Wirtschaft
Eigentümerverband beklagt unfaire Grundsteuerbelastung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Vor den am Mittwoch beginnenden Verhandlungen zu drei Fällen der Grundsteuer nach Bundesmodell vor dem Bundesfinanzhof in München hat der Eigentümerverband Haus und Grund harsche Kritik an der seit Januar geltenden Grundsteuer geübt.

Haus und Grund (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Aufkommensneutral und gerecht sollte die Reform sein”, sagte Haus und Grund-Präsident Kai Warnecke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben). Das scheine jetzt keine Rolle mehr zu spielen. “Viele Städte und Gemeinden haben die Reform der Grundsteuer als Hebel zur Sanierung der Kommunalfinanzen entdeckt.”

Mit Blick auf die Wohnkosten sei das ein “fatales Signal”, welches zudem das Land spalte. “Ein Eigentümer zahlt in den betrachteten Städten Sachsen-Anhalts jährlich knapp 300 Euro Grundsteuer. In Berlin wird für ein vergleichbares Einfamilienhaus durchschnittlich fast das Dreifache pro Jahr fällig. Das ist alles andere als fair.”

