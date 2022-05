Bei einem Amoklauf in den USA tötete ein Schütze 14 Kinder und einen Lehrer an einer Grundschule in Texas. Auch der Schütze wurde getötet.



Nach ersten Informationen handelte es sich beim Täter um einen 18-jährigen Mann, der sein Fahrzeug verlassen hatte und mit einer Pistole und möglicherweise einem Gewehr die Schule in Uvalde betrat, sagte Gouverneur Greg Abbott aus Texas.