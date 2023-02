Eilmeldung | Bergiusstraße in Augsburg gesperrt

+++Die Fällarbeiten an der Bergiusstraße sind beendet. Die Straße ist wieder für den Verkehr freigegeben.+++



Wegen eines akut umsturzgefährdeten Baumes auf einem Gelände entlang der Bergiusstraße in Göggingen, muss die Bergiusstraße auf Höhe Hausnummer 1-3 (kurz vor Übergang in Eichleiternstraße) seit ca. 13 Uhr kurzfristig in Richtung Norden (stadteinwärts) vollgesperrt werden.

Dadurch kann voraussichtlich von der Bergiusstraße auch nicht auf die B17 aufgefahren werden. Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch unklar. Möglicherweise muss die Sperrung auch ausgeweitet werden.

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern wird daher empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Wir informieren, sobald die Sperrung aufgehoben wird.