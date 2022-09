Am Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 16 Uhr in Augsburg-Haunstetten ein Überfall auf eine OMV-Tankstelle in der Landsberger Straße. Ein bewaffneter Täter bedroht die Kassiererin und Forderte die Herausgabe des Bargeldes. Der Mann Flo anschließend mit dem Auto. Eine Fahndung der Polizei streckte sich anschließend über mehrere Stunden. Die Suche war schließlich erfolgreich und ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Weitere Details gibt die Polizei heutigen Tage bekannt.

Ob und wie viel Beute gemacht wurde, steht zur Stunde noch nicht fest.

Wir berichten nach!