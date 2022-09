Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Augsburg Haunstetten ein Überfall auf eine Tankstelle in der Landsberger Straße. Zur Stunde läuft die Suchaktion der Polizei, bei der auch ein Hubschrauber im Einsatz ist.

Ob und wie viel Beute gemacht wurde, steht zur Stunde noch nicht fest.

Wir berichten nach!