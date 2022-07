Heute Mittag gegen 13.30 Uhr ist in der Stätzlinger Straße in Augsburg-Lechhausen die Lagerhalle eines Autoverwerters in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte sind bereits zur Bekämpfung des Feuers vor Ort. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Die dichte und sehr hohe Rauchwolke war nach Leserinformationen bis nach Neusäß und Dasing sichtbar.

Weitere Informationen liegen noch nicht vor, wir berichten nach.