Eilmeldung | Corona-Inzidenz für Augsburg nur noch knapp unter 250

Das RKI meldet in seiner heutigen Veröffentlichung einen Inzidenzwert von 246,1 für die Stadt Augsburg und liegt damit noch klar über den Berechnungen der Stadt.

Der Wert von Corona-Neuinfektionen je 7 Tage und 100.000 Einwohnern springt also weiter weiter. Das städtische Gesundheitsamt hatte gestern noch eine Inzidenz von 237,1 genannt, vorgestern lag der Wert noch unter der 200er Marke.

In den letzten 7 Tagen wurden laut RKI 730 im Stadtgebiet lebende Personen positiv auf COVID-19 getestet.

Die Werte ziehen aber nicht nur in der Stadt, sondern in der gesamten Region Augsburg weiter an. Für den Landkreis Augsburg wurde heute eine Inzidenz von 170,0 (gestern 164,5) , für Aichach-Friedberg von 134,4 (gestern 127) verkündet.

Genauere Zahlen und Hochrechnungen erfolgen im Laufe des Tages. Aktuell ist von weiter steigenden Werten auszugehen.

Wir berichten nach!