Am Donnerstgmorgen war in einem Einfamilienhaus in der Schönbacher Straße in Kühbach ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei sind dort aktuell im Einsatz, bitte umfahren sie den Bereich großzügig.

Wie es zum Brand kommen konnte ist aktuell ebenso noch nicht bekannt, wie Details zu Personen- und Sachschäden.

Wir informieren nach!