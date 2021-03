Explosionen in Nürnberg | Mann manipuliert Gasleitung in Gebäude – mehrere Schwerverletzte

In Nürnberg in der Wiesenstraße kam es am Samstagnachmittag (27.03.2021) zu Gasexplosionen. Die Hintergründe sind noch absolut unklar. Nach ersten Informationen gibt es mehrere Schwerverletzte.

In Nürnberg in der Wiesenstraße kam es am Samstagnachmittag zu einer Gasexplosion. Nach ersten Informationen der Polizei handelt es sich bei den Hintergründen der Explosion um eine suizidale Handlung, diese wurde offenbar auch vorher per Messenger-Nachricht angekündigt. Der Wohnungsinhaber wurde dabei schwer verletzt und nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Bereich um das Gebäude ist weiträumig abgesperrt. Auch gegenüberliegende Häuser sind beschädigt. Nachbarn berichten von einem Grollen, wie bei einem Felssturz.

Normalerweise berichten wir nicht über Selbstmorde. Dies gibt der Pressekodex vor. Ausnahmen sind zu rechtfertigen, wenn es sich um Vorfälle der Zeitgeschichte oder von erhöhtem öffentlichen Interesse handelt. Zudem meiden wir Berichte über Selbsttötungen, da hierdurch die Nachahmerquote steigen könnte. Sollten Sie von Selbstmordgedanken betroffen sein, so wenden Sie sich bitte an professionelle Helfer. Diese finden Sie jederzeit bei der Telefonseelsorge: 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222.