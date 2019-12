In Diedorf im Landkreis Augsburg läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. Auch das SEK aus München ist vor Ort.

In einem Haus kam es am Abend zu einer Geiselnahme mehrerer Menschen. Nach ersten Informationen sind drei Menschen in der Gewalt des Geiselnehmers.

Die Polizei versucht derzeit, Kontakt mit dem Täter aufzunehmen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.