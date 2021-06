Die Corona-Inzidenz für den Landkreis Augsburg blebt weiter deutlich unter dem Schwellenwert 35. Ab Samstag können weitere Lockerungen der Kontaktbeschränkung erfolgen.

Mit der aktuellen 7-Tage-Inzidenz von 26,0 laut Robert-Koch-Institut ist der heutige Mittwoch, 2. Juni 2021, bereits den fünften Tag in Folge mit einem Wert unter 35. Ab Samstag können nun weitere Lockerungen in der Kontaktbeschränkung in Kraft treten kann. Dies ist im aktuellen Fall der nächste Samstag, 5. Juni 2021.