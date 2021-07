Eilmeldung | Italien nach Elfmeterkrimi Europameister

Das Finale der Fußball-EM zwischen Italien und England musste im Elfmeterschießen entschieden werden. Nach Toren von Shaw (England) und Bonucci (Italien) hatte es auch der Verlängerung keinen Sieger gegeben. Am Ende waren die besseren Nerven auf den Seiten der Italiener. Rashford, Sancho hatten bereits auf Seiten der Three Lions vergeben, ehe Donnarumma den entscheidenden Versuch von Saka parieren konnte. Bei den Azzuri hatten „nur“ Belotti und Jorghino den Ball nicht im Netz untergebracht. Das Manöver von Englands Trainer Southgate, der Sancho und Rushford nur für die Elfer brachte, war fehlgeschlagen. Die Notte Italiana in Wembley konnte beginnen.