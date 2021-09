Auf der B17 zwischen Landsberg und Augsburg kam es am Nachmittag in Fahrtrichtung Augsburg zu einem schweren Verkehrsunfall auf Höhe Graben. Nach ersten Informationen der Polizei ist dabei ein LKW in ein Stauende gefahren und hat mehrere PKW ineinander geschoben.

Die B17 ist dort in Fahrrichtung Augsburg aktuell komplett gesperrt. Weitere Infos folgen.