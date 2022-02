Maschinenbrand in Papierlager in Augsburg-Lechhausen

Aktuell kommt es zu einem Maschinenbrand in einem Papierlager in der Südtirolerstraße in 86165 Augsburg. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Der Brand konnte mit mehreren Druckluftschaumrohren gelöscht werden.

Die gepressten zusammengebundenen Ballen mussten auseinandergerissen werden, damit

das Wasser-Schaummittel-Gemisch an die innenliegenden Gutnester kam. Zurzeit finden noch kleinere Nachlöscharbeiten statt.

Insgesamt waren 6 Atemschutzgeräteträger im Einsatz. Es entstand nur geringer Sachschaden und kein Gebäudeschaden. Die Warnmeldung wurde inzwischen aufgehoben.