Dresden raus, Krefeld raus – und Kassel jetzt auch. Alle aufstiegsberechtigten Teams sind vorzeitig in den DEL2-Playoffs gescheitert. Die Huskies verloren am Ostermontag das entscheidende Spiel mit 8:2 in Bad Nauheim. Das Zittern für die Augsburger Panther ist damit beendet: Der AEV bleibt in der DEL!

Bericht folgt!