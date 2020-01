Eilmeldung | Schwerbewaffnetes SEK Team in Mindelheim im Einsatz

In der Mindelheimer Altstadt befindet sich aktuell ein schwer bewaffnetes SEK Team in einem Einsatz. Nach ersten Informationen soll es eine Bombendrohung in einer Wohnung gegeben haben.

Am Sonntagabend kommt es in Mindelheim zu einem Großeinsatz der Polizei. Nach Informationen der Einsatzzentrale soll es sich um einen erstzunehmenden Einsatz handeln. Der Altstadtbereich wurde großräumig abgesperrt, gegen ca. 20 Uhr kamen Sondereinsatzkräfte aus München hinzu.

Wie aus gut informierten Kreisen bekannt wurde, droht sich wohl ein Mann in einer Altstadtwohnung mit einer Bombe in die Luft zu sprengen. Der Einsatz dauert zur Stunde noch an, das SEK rüstet sich für eine weitere Maßnahme.

