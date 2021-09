Am Montagnachmittag ereignete sich auf der B17 in Fahrtrichtung Augsburg ein schwerer Verkehrsunfall. Bei Graben war ein LKW in ein Stauende gefahren. Mehrere Fahrzeuge sind betroffen.Aktuell sind die Einsatzkräfte vor Ort. Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig!

Wir berichten nach!