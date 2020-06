Straßenbahn in Augsburg-Kriegshaber entgleist

Am späten Dienstagnachmittag war in Kriegshaber eine Straßenbahn entgleist. Die Feuerwehr musste mit schwerem Gerät eingreifen. Es kam zu Behinderungen im ÖPNV.

Gegen 17 Uhr war in der Ulmer Straße in Kriegshaber eine Straßenbahn der Linie 2 beim rückwärtigen Einfahren in das dortige Depot entgleist. Die angeforderte Feuerwehr musste die Straßenbahn mit schwerem Gerät wieder in die Spur bringen. Während des Einsatzes war die Strecke bis ca. 19 Uhr gesperrt. Die Fahrgäste mussten deshalb an der Haltestelle Zollernstraße in Ersatzbusse umsteigen.