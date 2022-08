Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, ereignete sich in der Kreuzung Brunnenstr/Schwabmünchner Straße in Mittelneufnach ein tödlicher Unfall. Nach ersten Informationen kam eine Person ums Leben. Der Bereich ist aktuell für die Bergungsarbeiten und die Ermittlungen der Polizei gesperrt.

Bitte den Bereich großräumig umfahren.