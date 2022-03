Eilmeldung | Zugriff durch Spezialeinheiten – Bedrohungslage in Königsbrunn beendet

+++Update:

Am Montagabend war es in Königsbrunn zu einer Bedrohungslage gekommen. Ob Schüsse gefallen waren, wie aus verschiedenen Quellen gemeldet wurde, ist bisher nicht bestätigt.

Am späten Montagnachmittag war ein Großaufgebot der Polizei in die Augsburger Straße in Königsbrunn ausgerückt, der gesamte Bereiche wurde großräumig geräumt. In einer Privatwohnung war es zu einer Bedrohungslage gekommen.

Verschiedene Meldungen berichteten auch von Schüssen, dies ist aber nicht bestätigt. In der Wohnung sollen sich aber wohl Waffen befunden haben. Gegen 22:30 Uhr erfolgte der Zugriff durch Spezialeinheiten der Polizei, ein Mann wurde festgenommen. Die Bedrohungslage ist beendet.

Wir berichten nach!