Der ECDC Memmingen reist am zweiten Weihnachtsfeiertag zum EV Lindau an den Bodensee. Gegen die formstarken „Islanders“ erwartet den ECDC ein heißer Tanz um drei weitere wichtige Punkte in der Oberliga-Süd. Am Samstag kommt Garmisch an den Hühnerberg (16:30 Uhr).

Ein volles Programm rund um die Feiertage hat auch in diesem Jahr der ECDC Memmingen zu absolvieren. Bevor am Samstag (28.12.) das nächste Heimspiel steigt, sind die Indianer am zweiten Weihnachtsfeiertag in Lindau zu Gast. Bei den „Islanders“ erwartet die Indians eine schwierige Aufgabe, die Hausherren sind seit mehreren Wochen sehr gut in Form. Siege gegen Peitin, Rosenheim oder Selb belegen diesen starken Lauf, welchen das Team vom Bodensee vorweisen kann. Seit dem Trainerwechsel hin zu Franz Sturm läuft es beim EVL, die auffälligsten Aktuere sind Kontingentspieler Brent Norris sowie die etablierten Angreifer Andreas Farny und Simon Klingler, die von Jan Hammerbauer und Top-Talent Ludwig Nirschl hervorragende Unterstützung in der Offensive erhalten. Hinten soll der relativ neu verpflichtete slowenische Verteidiger Ales Kranjc das Team mit Routinier Tobias Fuchs zusammenhalten.

Die Indians reisen als Spitzenreiter an den Bodensee und wollen hier ihre Siegesserie weiter ausbauen. Nach dem deutlichen Derbysieg in Sonthofen werden auch in dieser Begegnung wieder zahlreiche Memminger Anhänger ihr Team unterstützen. Trainer Waßmiller kann voraussichtlich auf den gleichen Kader zurückgreifen, ob Julian Straub nach Krankheit wieder eingreifen kann, entscheidet sich kurzfristig.

Am Samstag folgt dann das Heimspiel gegen den SC Riessersee. Zur etwas ungewohnten Uhrzeit von 16:30 Uhr wollen die Indianer dann den ersten Sieg in der Oberliga gegen ihren Angstgegner einfahren. Das als „Familientag“ ausgerufene Spiel wird sicherlich wieder vor einer großen Kulisse stattfinden. Tickets sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.

mfr