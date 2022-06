Das Vorbereitungsprogramm der Augsburger Panther vor der am 16. September 2022 beginnenden PENNY DEL-Hauptrunde ist komplett.

Den beiden bereits kommunizierten Turnierteilnahmen in Neumarkt und Landshut folgen vier weitere Testspiele, zwei davon auf heimischem Eis.

Am Sonntag, 28. August gastiert der Meister der länderübergreifenden ICEHL EC Red Bull Salzburg im Curt-Frenzel-Stadion, am Freitag, 2. September treffen die Panther in Augsburg auf den EC-KAC aus Klagenfurt.

Tickets für die Heimspiele der Panther gibt es ab Dienstag, 2. August im 1878 SHOP sowie online unter www.panthertickets.de. Jeder Stehplatz kostet unverändert sieben Euro, jeder Sitzplatz 14 Euro. Kinder und Jugendliche genießen freien Eintritt, benötigen jedoch ein gültiges Ticket.

Es folgen zwei Partien auf fremdem Eis. Am 4. Septemberist man beim ERC Ingolstadt zu Gast, am 10. Septembergeht es in Wien gegen die Vienna Capitals.

Das erste öffentliche Eistraining unter Leitung des neuen Trainerteams findet am Samstag, 6. August um 10:00 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion statt. Gemeinsam mit dem AEV-Nachwuchs laden die Panther zudem am Samstag, 3. September zum Sommerfest ins CFS ein.