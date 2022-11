Im Advent ist nicht nur auf den Bühnen das Staatstheaters viel geboten, sondern auch dort, wo die Kunst sonst seltener anzutreffen ist. Denn der traditionelle Adventskalender verschönert Augsburgern , denen es nicht möglich ist, ins Theater zu kommen, mit künstlerischen Beiträgen die Vorweihnachtszeit. Die beliebten Live-Besuche in sozialen Einrichtungen, Kitas, Kirchen und vielen weiteren Treffpunkten bringen vom 1. bis 23. Dezember Lesungen, kleine Konzerte, Adventsgesänge und mehr ins Haus – und dabei die Menschen zusammen!

Während die meisten der Adventskalender-Termine allein den z.B. in einer Wohngruppe oder im Seniorenheim Lebenden vorbehalten sind, ist bei einigen Terminen auch Publikum willkommen:

So liest beispielsweise in der Kirche St. Peter und Paul in Augsburg-Oberhausen am Sonntag, den 4.12. um 15 Uhr Schauspieler Kai Windhövel.

Am Nikolaustag (6.12.) bringt Ekaterina Aleksandrova um 12 Uhr feierlichen Gesang in den Moritzpunkt in der Innenstadt.

Auf Opernsolistin Sally du Randt dürfen sich die Besucher des Evangelischen Forums Annahof am 15.12. um 18 Uhr freuen.

Für seinen Besuch in der Wärmestube des SKM am 8.12. (12:30 Uhr) hat sich der Opernchor etwas ganz Besonderes ausgedacht: Die Mitarbeitenden des Staatstheaters sammeln auf Initiative des Chors in den nächsten Wochen intern Sachspenden, um in der Wärmestube nicht nur mit Gesang, sondern auch mit warmer Kleidung, Schlafsäcken & Co. für Freude sorgen zu können.

Die weiteren öffentlich zugänglichen Termine sind:

– Samstag, 3.12. beim Weihnachtsbazar der Elterninitiative Kindernest e.V. im Schaezlerpalais mit Regisseur David Ortmann (15 Uhr)

– Mittwoch, 7.12. »Ballettkoffer: Schattierungen« im Sozialkaufhaus Contact in Haunstetten (16 Uhr)

– Samstag, 10.12. in der Kirche St. Martin in Oberhausen mit Schauspieler Andrej Kaminsky (17 Uhr)

Interessierte Einrichtungen, die im nächsten Jahr selbst dabei sein wollen, richten Ihre Anfrage an schauspiel@staatstheater-augsburg.de.