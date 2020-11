Ein besonders prächtiger Christbaum für den Landsberger Hauptplatz

Weihnachtliche Stimmung auf dem Landsberger Hauptplatz: Seit Montag, 10. November 2020 steht wieder der Christbaum auf dem Hauptplatz in Landsberg am Lech. In diesem Jahr stammt der Baum, eine ca. 18 Meter hohe Weißtanne aus dem Garten der Familie Krumm vom Reischer Talweg in Landsberg am Lech. Der knapp 50 Jahre alte Baum wurde für den Garten zu groß und wird nun in seiner vollen Pracht den Landsberger Hauptplatz in der Weihnachtszeit zieren.

Gefällt wurde die Tanne am selben Vormittag von den Mitarbeitern des städtischen Forstes und des Bauhofes der Stadt Landsberg am Lech. Im Anschluss wurde der Christbaum auf den Hauptplatz transportiert. Durch die Größe bedingt, musste der Transport über Kaufering geleitet werden. Gegen Mittag wurde der ca 4,6 Tonnen schwere Baum dann ohne Probleme aufgestellt.

Derzeit bringen die Kollegen der Stadtwerke Landsberg die festliche Beleuchtung an so dass der Christbaum in der Weihnachtszeit wieder strahlender Mittelpunkt des Hauptplatzes ist.